Bernardo Ayala e um possível investidor no Sporting: «Os 88% permitem fazer muita coisa mantendo-se controlo da SAD»

O Sporting viu ter lugar na noite desta terça-feira a Assembleia-Geral da SAD leonina, que foi realizada no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade, e na qual foram votadas com 99,98% dos votos a favor três pontos na reunião magna: a conversão da recompra de VMOCS por parte da SAD leonina, o que permitiu ao clube passar a deter 88% do capital social; a antecipação da conversão até à data de 15 de fevereiro; e a aprovação do lançamento de um empréstimo obrigacionista no valor máximo de 50 milhões de euros até ao final do ano.





No final da reunião da SAD, que contou com a presença de 13 acionistas, um deles precisamente o clube de Alvalade, o presidente da Mesa da Assembleia-Geral da SAD dos verdes e brancos, Bernardo Ayala, abordou as conclusões sobre a discussão que teve lugar esta noite no José Alvalade e contou, segundo o próprio, com várias perguntas e respostas "dentro da normalidade".Desde logo, tal como o próprio Sporting deixou claro recentemente no momento em que informou acerca da recompra das VMOCS ao Novo Banco, o que permite aumentar a participação do clube para 88% no capital social da SAD, esta operação abre portas à possibilidade de existir no futuro a entrada de um investidor externo minoritário no capital social, sendo que o Chelsea, liderado por Todd Boehly, é um dos conjuntos interessados nessa hipotética participação. Mediante este cenário, Bernardo Ayala não quis abrir muito o livro, mas deixou clara a importância que poderia ter um investidor minoritário."Não foi discutido hoje, não fez parte dos trabalhos de hoje e não houve nenhuma pergunta sobre esse tema. É evidente que, a partir do momento em que o clube é detentor de 88% do capital social, há um conjunto de coisas que podem ser feitas com mais facilidade. Há uma margem que o clube passou a ter de utilização de todo o seu capital, designadamente na busca de um investidor estratégico, sem que o clube perca o controlo da SAD. Os 88% permitem de facto fazer muita coisa, sem perder o controlo da SAD. Teremos de aguardar para ver quais serão os próximos passos do conselho de administração. Abre-se um novo horizonte, nomeadamente na busca de parceiro estratégica, assim quando o conselho de administração considere que seja o melhor momento. Foi um passo absolutamente essencial", garantiu o líder da MAG da SAD leonina, especificando ainda a maneira como decorreram os trabalhos na reunião magna."Tivemos 3 pontos na ordem dos trabalhos. Os dois primeiros respeitavam o prazo de conversão de VMOCS, a antecipação para entre hoje e 15 de fevereiro, e ambos os pontos foram aprovados por maioria, com 99,98% da votação. E o terceiro ponto da ordem dos trabalhos foi a aprovação de um empréstimo obrigacionista, também aprovado por 99,98%. A Assembleia foi um sucesso, com todos os pontos aprovados. Decorreu tudo dentro da normalidade", apontou.