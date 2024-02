Bilhetes de bancada esgotados para o Sporting-Sp. Braga

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sporting CP (@sportingcp)

Os adeptos do Sporting estão a mobilizar-se em força para o jogo com o Sp. Braga, marcado para este domingo, às 18 horas.O clube de Alvalade acaba de informar que os bilhetes de bancada já estão esgotados, o que faz antever um grande ambiente no duelo entre leões e arsenalistas.O ingresso de bancada mais barato, refira-se, custava 20 euros para sócios do Sporting. Os mais caros ascendiam a 88 euros.Neste momento, já só estão disponíveis Silver ou Gold Seats, com preços que começam nos 120 euros.