Bilhetes do Sporting para Guimarães custam 10 euros e têm venda exclusiva online

Planta do Estádio D. Afonso Henriques, com zona destinada aos adeptos do Sporting

O Sporting iniciou esta quarta-feira a venda de bilhetes para o jogo em Guimarães, marcado para sábado, às 18 horas, no Estádio D. Afonso Henriques. À imagem do que tem acontecido nos últimos jogos fora, a venda de ingressos será feita exclusivamente online."Desta forma, todos os sócios espalhados por Portugal e pelo Mundo podem comprar bilhetes de uma forma muito mais rápida, cómoda e eficaz, sem terem de se deslocar às bilheteiras do Estádio José Alvalade, sendo este um processo de clara melhoria do serviço prestado aos nossos sócios, especialmente para aqueles que não residem em Lisboa", consideram os leões, na informação partilhada esta tarde no seu site oficial.A venda, recorde-se, é exclusiva a associados do Sporting. Após uma primeira fase reservada a detentores de Lugar de Leão e sócios vitalícios com Gamebox 2023/24, a partir das 20 horas desta quarta-feira o processo será aberto a sócios com Gamebox 20 anos e, depois, sucessivamente até àqueles que não têm lugar anual, já na última fase, na sexta-feira, se ainda restarem bilhetes. O preço é único: 10 euros."Apenas serão considerados válidos os sócios com a Gamebox 2023/2024 totalmente paga. Cada cartão de sócio com a quota mínima de novembro de 2023 permite a compra de um bilhete ao preço de 10 euros para a zona identificada a verde sendo que a plataforma aceita no mesmo processo de compra até quatro números de sócio. A venda termina às 23h59 de sexta-feira – véspera de jogo - ou antes caso esgotem os bilhetes a que o Sporting teve direito", explica o emblema de Alvalade, que apela à onda verde. "Contamos com o teu apoio, em todos os momentos e em todo o lado!"