Braçadeira de capitão foi de Gonçalo Inácio a Neto

Coates e Adán, capitães dos leões, foram substituídos aos 65', e com Neto ainda no banco de suplentes, o central decidiu entregar a braçadeira de capitão a Gonçalo Inácio. O jovem de 21 anos não hesitou em assumir a responsabilidade, mas assim que o camisola 13 entrou em campo, aos 85', respeitou a hierarquia e passou a faixa a Diomande, que a colocou no 'pai russo'.





Nuno Santos e St. Juste fizeram a apresentação no relvado e, logo de seguida, subiram ao camarote, ambos devido a problemas físicos. Enquanto o central recupera de uma lesão no joelho esquerdo – que o Sporting não detalha –, o ala esquerdo foi poupado por queixas musculares originadas no jogo com a Real Sociedad. A situação do camisola 11 não preocupa e até pode entrar nas contas para o jogo com o Everton, dia 5.O Sporting aproveitou o jogo de ontem para testar o novo sistema de entradas com mais 5 portas (total de 12) e novos torniquetes, mas o ensaio geral não correu bem. As portas abriram por volta das 18h30, quando já se verificavam longas filas de espera, e tudo piorou com a avaria de alguns torniquetes que faziam a leitura digital. Dadas as dificuldades, os jogadores foram apresentados com as bancadas praticamente vazias.