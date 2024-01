Brasileiro Paulinho não está nos planos do Sporting

Várias vezes associado ao Sporting durantes as últimas temporadas, o extremo Paulinho, atualmente a vestir as cores do Atlético Mineiro, continua a não fazer parte dos alvos que os leões têm identificados para reforçar o ataque, sabeA SAD tem, sim, um homem de corredor na mira, mas neste caso o investimento não passará por este futebolista, de 23 anos, que na Europa representou os alemães do Bayer Leverkusen. Atualmente, o atleta formado no Vasco da Gama está avaliado em 15 milhões de euros.