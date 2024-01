Bruno Fernandes aplaude Pote: «Os passes para a baliza voltaram»

Pote recuperou a bola a meio-campo, foi por ali fora e rematou colocado para mais um golo do Sporting Pote recuperou a bola a meio-campo, foi por ali fora e rematou colocado para mais um golo do Sporting

O Sporting venceu sexta-feira o Estoril por 5-1 , com golos de Marcus Edwards (21' e 45+2'), Pedro Álvado (51' na própria baliza), Pote (69') e Trincão (78'), com a equipa da Linha a marcar o tento de honra aos 82' por intermédio de Cassiano. Após o jogo, vários jogadores leoninos assinalaram nas redes sociais o triunfo, com Pote, por exemplo, a colocar a mensagem "Lado a lado". Perante, isso foram muitos os comentários, nomeadamente de Bruno Fernandes e Porro, ex-leões."Os passes para a baliza voltaram", comentou Bruno Fernandes, ao que Pote respondeu: "Próximo jogo também fazes um dos teus". Já Porro, escreveu: "Simmmmmmm" e o camisola 8 leonino devolveu: "Madre mia que golazoooo".Pedro Porro fez um golo de levantar a bancada na vitória do Tottenham frente ao Burnley (1-0), em Londres. O espanhol estreou-se a marcar esta temporada."Hoje tive um pouquinho de sorte. Espero que ela continue comigo no próximo jogo. Estou contente pela vitória e por me ter estreado a marcar esta temporada", referiu.