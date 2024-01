CAF confirma suspensão a Geny e moçambicano é... 'reforço' para a receção ao Estoril

Geny Catamo é... reforço do Sporting para a receção ao Estoril, da 16ª jornada da Liga e marcada para as 18h45 da próxima sexta-feira. Pese a convocatória para a seleção de Moçambique, que vai representar na CAN, prova que os Mambas começam a disputar dia 14, na Costa do Marfim, o ala, de 22 anos, continua a trabalhar às ordens de Rúben Amorim, dado que está suspenso para essa abertura, diante do Egito, pelos dois cartões amarelos - o máximo previsto - vistos na fase de qualificação, contra Ruanda e Benim.Aliás, os leões mostraram, inclusive, o futebolista nas imagens do treino realizado esta manhã, em Alcochete, um dado que acaba por confirmar a homologação do castigo por parte da CAF.Diomande (viajou para se juntar à Costa de Marfim para a mesma CAN) e Morita (disputa a Taça da Ásia com o Japão) já não participaram na sessão matutina.