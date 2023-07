Camacho motiva Famalicão a reunir

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de uma primeira ronda de contactos, o Famalicão vai voltar à carga para garantir o concurso de Rafael Camacho, ativo do Sporting que está na lista de excedentários. Os minhotos vão, apurámos, reunir em breve com os leões, com quem o avançado, de 24 anos, tem mais um ano de ligação.