Cânticos, tarjas e o arremesso de... um "vaporizador nasal": Sporting multado em mais de 12 mil euros no clássico

O Sporting venceu, na última segunda-feira, o FC Porto (2-0), mas a fatura saiu... cara. É que o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol multou a SAD verde e branca em 12.161 euros devido ao comportamento do público no encontro em Alvalade.A maior fatia desse 'bolo' ascende a quase 10 mil euros - em concreto, 9.560€ - refere-se ao "uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos em diversos sectores do estádio, a maioria no A14. Em causa estão seis flashlights, seis tochas incandescentes, quatro potes de fumo, um petardo e uma "bateria de foguetes".Por outro lado, os leões foram ainda punidos em 1.326€ pelo por ter sido "arremessado um frasco de plástico (vaporizador nasal) por parte dos adeptos afetos ao clube visitado, localizados no setor A3 (exclusivo aos mesmos), para o retângulo de jogo, não tendo atingido qualquer elemento, nem interrompendo ou prejudicando o tempo útil de jogo"; e por ter sido "entoado em coro e repetidamente (3 vezes) o cântico "E o Porto é merda!", pelos adeptos afetos ao clube visitado, localizados no setor A17, exclusivo aos mesmos (…); e repetidamente (7 vezes) o cântico "Em cada tripeiro, há um p********!", pelos adeptos afetos ao clube visitado, localizados no setor A14, exclusivo aos mesmos".Por fim, foi igualmente visada a "entrada e permanência de objetos não autorizados", em 1.275€. Em causa a "entrada de tarjas com dimensões superiores à legalmente permitida", nomeadamente uma bandeira da Juventude Leonina.