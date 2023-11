Capel revela o que lhe disseram quando chegou ao Sporting e assume: «Sentia-me como um ídolo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Retirado oficialmente o futebol há pouco menos de um mês, Diego Capel voltou esta sexta-feira a dar uma entrevista em Espanha , agora ao diário 'Marca', na qual expressa a sua gratidão pelo Sporting e por aquilo que viveu em Alvalade entre 2011 e 2015."É a minha segunda casa. Acolheram-me como um mais. Foi a primeira coisa que me disseram: 'se fizeres o que tens de fazer, vais sentir-te como um sportinguista mais'. Sentia-me como um ídolo lá. Ainda recebo mensagens deles. Os portugueses são muito agradecidos. As coisas podem sair-te mal um dia, mas se dás tudo por esse escudo, são pessoas que ficam contigo para sempre. E o facto de ainda se lembrarem de ti mostra que deixaste marca e isso é bonito. É um feito que não se pode mudar", assumiu o antigo extremo, de 35 anos.Na mesma entrevista à 'Marca', Capel assumiu que a decisão de sair do Sevilha em 2011 para reforçar os leões foi "bastante complicada", mas o facto de lhe ter sido prometido "um papel importante" acabou por pesar na decisão.