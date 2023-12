Inicialmente suplente frente à Atalanta devido a opção técnica, Coates foi ainda assim lançado já na reta final do jogo, aos 81’, rendendo St. Juste, que segue remetido a uma gestão criteriosa de minutos. De resto, o capitão viveu um momento caricato, uma vez que, depois de ter entrado e no estatuto de líder, não envergou a braçadeira. Face à rapidez em fazer a bola rolar, o Adán permaneceu com a braçadeira.O Sporting empatou a 1 golo com a equipa italiana, garantindo o playoff da Liga Europa.