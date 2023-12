Carlos Barbosa da Cruz recebe o testemunho à frente do Grupo Stromp

Na 61ª edição dos ‘Prémios Stromp’, Tito Arantes Fontes, elemento que surgiu como presidente do Grupo Stromp até à gala deste terça-feira, revelou que irá deixar o cargo do organismo que dirigiu esta cerimónia do universo leonino. Depois de ter estado à frente do Grupo Stromp desde 1 de janeiro de 2018, Tito passa o testemunho a Carlos Barbosa da Cruz, figura também conhecida do universo dos verdes e brancos e que foi nomeado para a nova função. O novo líder irá iniciar funções a partir do próximo dia 1 de janeiro de 2024.Carlos Barbosa da Cruz, igualmente o colunista mais antigo de Record, o qual, recorde-se, assinou o seu último artigo no nosso jornal na semana passada e é comentador da CMTV, passará a dirigir a entidade que desde 1962 funciona também como apoio ao Sporting, realizando galas como os Prémios Stromp, de condecoração de atletas e funcionários de várias modalidades, desde 1966.Além disso, Tito Arantes Fontes, no discurso de abertura da 61ª edição da gala, destacou o trabalho realizado pelo Grupo Stromp. "O nosso querido Jorge Vieira pronunciando-se nessa cerimónia dos Prémios Stromp, em 1966, disse sobre Francisco Stromp o seguinte: "Era um homem excecional. Apelava sempre ao nosso sportinguismo e amor. Fechava as suas considerações com lágrimas nos olhos. Todos lhes respondíamos porque nos guiava para o triunfo pela seu sentido firme. Antes quebrar que torcer". Era isso Francisco Stromp e imbuídos desse espirito estamos aqui para mais uma festa de sportinguismo. Já lá vão 61 anos desde a 1ª edição. O grupo foi pioneiro e hoje em dia há muitos prémios dados por muitas entidades e grupos. Foi pioneiro a nível clubístico. É uma honra que se faz ininterruptamente e sem pesar nos encargos do clube. Os prémios são referências de vida sportinguista", começou por explicar, antes de reiterar."É um trabalho ininterrupto. É uma tarefa colossal e que conta com o apoio inolvidável e extraordinário da Marina Reis e da filha Gabriela. É um trabalho infidável e extraordinário. Quero agradecer ao Sporting porque sempre que precisamos de algo do clube, basta telefonarmos à Direção, que sempre deu a sua colaboração. Queria destacar Eugénio Dias Ferreira, Fernando Salgado e Fernando Mamede, que estiveram aqui também durante muitos dias e com contribuição", lembrou.Já perto do final da 61ª gala dos Prémios Stromp, Tito procedeu devidamente à passagem de testemunho para Carlos Barbosa da Cruz, ao qual não poupou elogios. "Foi inaugurada a tela grande de Francisco Stromp junto ao Estádio José Alvalade. Quem passar junto ao estádio, poderá ver a figura gigante de Francisco Stromp. Gostaria de agradecer as palavras que o presidente Frederico guardou no discurso. Sou há 6 anos presidente do Grupo Stromp, é bom para as instituições terem alternativas e não vou falar da direçã do Sporting, porque está bem entregue. Nesse sentido, queria partilhar que foi um orgulho e honra grande estar neste cargo. Fui presidente com muito orgulho e honra e isso corre no sangue dos sportinguistas. O maior serviço que prestei ao Sporting foi este cargo que desempenhei durante estes 6 anos. Obrigado por terem enriquecido o meu currículo de Sporting. Queria recordar e agradecer a pessoas fundamentais. Uma palavra para o Carlos Coutinho, o meu braço direito durante 7 anos. Um grande sportinguista, uma palavra especial para o Vítor Resende que substituiu o Carlos Coutinho e que me ajudou e salvou de várias situações. Muito obrigado, Vítor! Uma especialíssima palavra para o meu querido amigo Jorge Fernandes. Está desde o inicio do mandato, fez um grande esforço e desde o hospital, onde teve problemas de saúde, mostrou-se preocupado com o projeto de forma leal, franca, amiga e me foi dando a mão e dando conselhos. Obrigado do fundo do coração", começou por explicar Tito, antes de reservar umas últimas palavras para o advogado, futuro presidente do Grupo Stromp."É um homem inteligente, educado, elegante e com crítica pertinente e notória. É um sábio na forma como as coisas são escritas e ditas. Temos um presidente que vai honrar o Grupo Stromp. Peço uma salva de palmas para o Carlos Barbosa da Cruz", concluiu, para gaúdio do público presente na cerimónia.