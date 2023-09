Carlos Xavier pede desculpa a Taremi: «Tenho grande consideração pelo que faz pelo seu país»

Depois das duras críticas a Taremi , na qual criticou a sua postura no FC Porto-Arouca e o chamou de muçulmano, Carlos Xavier, ex-capitão do Sporting e atualmente comentador da TV do clube, pediu publicamente desculpas ao avançado dos dragões esta sexta-feira, já após os azuis e brancos terem criticado a postura do antigo jogador, que desde logo vincou que o disse em nome pessoal, demarcando os leões de qualquer posição."Quero pedir desculpa pelas palavras que proferi na quarta-feira passada. Longe de mim querer atingir quem quer que seja; longe de mim usar palavras xenófobas ou racistas, quando tenho amigos de todas as cores e de todas as religiões", atirou, concretizando: "Peço, por isso, desculpa ao Taremi, a quem chamei de muçulmano. Só me quis referir à forma como joga, porque fora de campo é um jogador que estimo muito. Tenho uma grande consideração por ele e pelo trabalho que faz pelo seu país."