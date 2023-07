Carmona não viaja com o Sevilha para estágio: «Está à espera de resolver o seu futuro»

À espera de ser oficializado como novo reforço do Sporting, Carmona não viajou este domingo com o Sevilha para o estágio de pré-temporada que se realiza em Montecastillo. Através de uma curta nota publicada no site oficial, o clube sevilhano informou que o lateral-direito "não viaja com a equipa por estar à espera de resolver o seu futuro"., o Sporting já chegou a acordo com o emblema espanhol para a transferência de José Ángel Carmona. O defesa-direito, de 21 anos, é esperado amanhã [segunda-feira] Lisboa para assinar contrato válido por cinco temporadas até 2028, sabeComo o nosso jornal deu conta na edição de sábado, o Sporting e o Sevilha tinham o negócio encaminhado e o fumo branco foi alcançado nas últimas horas. A primeira proposta dos leões foi de 3,5 milhões de euros por 80% dos direitos do jogador de 21 anos, oferta depois melhorada para 3,8 M€ pela mesma percentagem. O acordo prevê, ainda, um bónus que pode ser alcançado por objetivos.