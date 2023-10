Caso João Mário: Sporting recorre para o TAS e insiste em receber 30 milhões do Inter

O Tribunal da FIFA rejeitou a queixa do Sporting contra o Inter, apresentada em outubro de 2022, e que tinha como objetivo ser ressarcido em 30 milhões de euros por parte do emblema italiano na sequência da transferência de João Mário para o Benfica, em 2021. Conhecida a decisão, Record confirmou que a SAD reforçou a sua posição, tendo avançado com um recurdo para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS, com sede em Lausanne, Suíça).





Em causa está uma cláusula, negociada aqueando da saída do médio para o emblema nerazzurro, em 2016, e onde a SAD salvaguardou que caso o internacional português regressasse ao seu país, então o clube de Milão teria de pagar a verba supracitada aos verdes e brancos.Segundo revela o relatório e contas do Inter, apresentado esta quinta-feira, o 'não' da FIFA chegou aos escritórios de Alvalade a 10 de julho, tendo o recureso dado entrada no organismo com sede na suíça a 6 de setembro, além de também estar a correr no Tribunal de Trabalho, instância nacional.João Mário, que em 2020/21 esteve emprestado pelos italianos ao Sporting, rescindiu o contrato que o ligava aos nerazzurri para depois, como jogador livre, se vincular ao Benfica, uma forma, acreditam os leões, que foi encontrada para contornar a referida cláusula, considerando que os milaneses agiram de forma fraudulenta . Tudo isto após intensas negociações, dada a intenção dos leões em continuarem com o futebolista - ofereceram 5 M€ (3 fixos e mais 2 por objetivos).