Caso Rafael Leão: Milan confirma ter financiado o pagamento de 20 milhões do Lille ao Sporting

O relatório e contas de 2022/23 do Milan, revelado esta segunda-feira, confirma que os rossoneri financiaram o pagamento do Lille ao Sporting por Rafael Leão. A SAD verde e branca, recorde-se,do Lille a título de indemnização pela rescisão do internacional português, em 2018, na sequência do ataque à Academia.No referido documento, o clube italiano confirma que essa foi uma condição para a renovação de contrato com o ex-jogador do Sporting - o vínculo é hoje válido até 2028 e tem uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros. Quer isto dizer que o Milan aceitou financiar o pagamento da referida indemnização e, em troca, o Lille abdicou do direito a receber mais-valias de uma futura transferência do avançado."Refira-se que, durante o mês de maio de 2023, o clube e o LOSC Lille chegaram a um acordo para a renegociação dos termos das mais-valias a favor do Lille relativamente a uma possível transferência do jogador Rafael Leão. O acordo deve ser considerado uma modificação e um complemento ao estipulado no verão de 2019 entre os dois clubes em relação à compra do jogador Leão", lê-se, no relatório.O Sporting confirmou ter recebido o pagamento, contudo, recorde-se, sublinhou que foi feito "espontaneamente por ação unilateral do clube francês, sem qualquer acordo prévio com a SAD". Por esse motivo, a administração liderada por Frederico Varandas continua a exigir um montante mais elevado, no mínimo a cláusula de rescisão de Leão em Alvalade: 45 milhões de euros.