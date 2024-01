Centrais: final de época pode trazer uma revolução

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rúben Amorim conta com Coates, Gonçalo Inácio, St. Juste, Quaresma, Matheus Reis, Neto e Rafael Pontelo para a posição de centrais mas, no final da época, o cenário pode alterar-se de forma significativa.Diomande e Gonçalo Inácio são cobiçados na Premier League e, provavelmente, vão garantir os próximos encaixes milionários à SAD. Coates também é desejado pelos uruguaios do Nacional, clube onde já revelou que gostava de terminar a carreira.Depois há ainda Neto, que termina contrato e, muito provavelmente, vai dar um novo rumo à sua carreira.