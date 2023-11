E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O central do Santos, Joaquim, não vai ser jogador do Sporting nem foi alvo de qualquer abordagem por parte do clube leonino, sabeA SAD continua a delinear a estratégia para o mercado de inverno, e a prioridade passa por manter os jogadores nucleares. Os dirigentes leoninos, recorde-se, devem ainda contratar mais um médio para proporcionarem a Rúben Amorim os meios para lutar pelo título na segunda metdade da Liga.