Chelsea ‘cerca’ Gyökeres

O cenário de uma eventual transferência de Gyökeres em janeiro continua a ser alimentado... pelos adeptos do Chelsea, em particular. A expectativa é evidente e ontem quando o sueco fez uma publicação na rede social ‘X’, a desejar... Feliz Natal, com um coração verde, de imediato vários simpatizantes do clube londrino rivalizaram com os sportinguistas e invadiram a caixa de comentários, com símbolos do Chelsea e pedidos para que o avançado troque Alvalade por Stamford Bridge.

Além do Chelsea, Gyökeres tem sido associado a Arsenal, Sevilha ou Dortmund. Os clubes da Premier League são a maior ameaça à sua continuidade, na certeza de que o ‘9’ só sairá em janeiro se alguém pagar os 100 milhões da sua cláusula.