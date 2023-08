Chelsea entra na corrida por Fresneda... para emprestá-lo

O Chelsea está na corrida por Fresneda, uma informação avançada pelo 'Mundo Deportivo' já confirmada por. De acordo com o jornal catalão, os londrinos pretendem avançar para a aquisição do espanhol, de 18 anos, com o propósito de emprestá-lo a um clube onde possa rodar antes de ingressar em definitivo no plantel dos blues.O Valladolid encontra-se a estudar todas as possibilidades e é certo que vai vender o passe do jogador até ao fecho do mercado. Com uma cláusula de 20 M€ - era de 40 M€ antes da despromoção do emblema espanhol -, o jovem deverá sair por uma verba a rondar os 15 M€ e, conforme o nosso jornal já avançou, o Valladolid admite que 5 M€ possam ser pagos por objetivos. O Barcelona que também tinha Fresneda debaixo de olho já saiu do negócio pois aguarda a chegada de João Cancelo à Catalunha nos próximos dias.