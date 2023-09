Chelsea insiste em adquirir posição minoritária na Sporting SAD

O interesse dos proprietários do Chelsea numa percentagem minoritária da Sporting SAD não é novo, e regressa hoje os cabeçalhos do 'The Telegraph' que garante haver "planos sérios" para a concretização do negócio. De acordo com a publicação, os investidores do clube londrino pretendem construir uma rede a nível global à imagem do que fez o Manchester City que está presente nos Estados Unidos (New York City), Brasil (Bahia) e Oceania (Melbourne City), e ainda tem uma participação nos espanhóis do Girona.O desejo do consórcio encabeçado pelos investidores Todd Boehly e Behdad Eghbali é montarem uma rede semelhante e, nesse sentido, já realizaram um investimento de 75 M€ para entrarem no capital social dos franceses do Estrasburgo. Concretizando-se este negócio, o Sporting poderia beneficiar do empréstimo de jovens jogadores no sentido de rentabilizá-los e, posterimente, lucrar com a venda dos seus passes. Resta agora esperar para saber se este interesse irá materializar-se com a entrada de capital inglês em Alvalade.