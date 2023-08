Chermiti recebe visto e prepara oficialização no Everton

De saída do Sporting encontra-se Youssef Chermiti que, tal como Record havia adiantado no último sábado, já tem tudo acertado com o Everton para ingressar no emblema da Premier League. Após o acordo alcançado entre leões e toffees para a venda do avançado de 19 anos por um valor fixo de 15 milhões de euros, os quais podem ascender a 20 M€ mediante objetivos, o luso-tunisino rumou a Inglaterra, tendo em vista os necessários exames médicos que antecederam a assinatura de contrato com o novo clube. De forma a ser oficializado como reforço do Everton, restava apenas solucionar questões burocráticas, neste caso o visto de trabalho em Inglaterra, o que teve luz verde nas últimas horas.

Assim sendo, e já com o visto na sua posse, além da bateria de testas médicos e o preto no branco do contrato selado, Chermiti deve ser anunciado hoje como reforço do Everton para as próximas 5 épocas, isto após ter alinhado 8 temporadas no Sporting.