Chico Lamba e Mamede chamados ao treino da equipa principal do Sporting

O Sporting realizou mais um treino tendo em vista o jogo com o Rio Ave agendado para segunda-feira, às 20h15, no Estádio José Alvalade, e a novidade passou pela chamada do central Chico Lamba e do extremo Mamede. A equipa B, recorde-se, não tem jogo devido aos compromissos da Taça de Portugal, e Rúben Amorim voltou assim a chamar dois jovens que trabalham com alguma regularidade no plantel principal.Caso não surja nenhum imprevisto, St. Juste será a única baixa dos leões para o embate com os vilacondenses. O plantel leonino tem mais um treino agendado para domingo, às 10h00, na Academia. Ao final da tarde, às 19h00, Rúben Amorim realizará a habitual antevisão do jogo em Alvalade.