Cinco atletas participaram em ação solidária promovida pela Fundação Sporting

Antonio Adán, Francisco Trincão, Chico Lamba, Rita Almeida e João Souto visitaram a Oficina de Artes da Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão de Montijo e Alcochete numa ação de responsabilidade social promovida peça Fundação Sporting.Os atletas dos leões conheceram o ateliê onde pessoas com necessidades educativas especiais são ajudadas a cuidar a sua saúde mental através de pinturas, cerâmicas e desenhos e também puseram "mãos à obra".Adán mostrou-se feliz com a visita: "Para nós é gratificante passar estes momentos com pessoas que têm dificuldades. É muito bom, desde a nossa posição, poder ajudar desta forma". O guarda-redes do Sporting também desenhou: "Foi um desastre. Esta paisagem é um desenho que aprendi quando era pequeno. Agora faço-o com o meu filho e este fica aqui".O hoquista João Couto também ficou satisfeito com a ação promovida pela Fundação: "Estas ações e o nosso apoio a instituições como esta são muito importantes. Ficamos a perceber que trabalham muito bem com estes jovens e têm aqui um espaço para passar o seu dia-a-dia e para fazer atividades diferentes do habitual"