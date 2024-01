Clã Ribeiro tem um "sonho": Rodrigo e Martim esperam "um dia" jogar juntos no Sporting

No novo episódio do programa 'Próximo És Tu', da Sporting TV, tudo ficou em família. Martim Ribeiro, avançado de 13 anos dos sub-14, entrevistou o irmão, Rodrigo, que aos 18 anos já se estreou pela equipa principal dos leões. Um sonho cumprido, sim, no entanto... há outro em mente."Jogar juntos no Sporting? Seria um orgulho para a família, para os pais e para o mano. Acho que vai acontecer um dia", confessou Rodrigo, numa esperança que também é acalentada por Martim: "Seria um sonho realizado! Esperemos que aconteça".Além de partilharem o clube, o clã Ribeiro atua não só na mesma posição, como tem a mesma referência: Cristiano Ronaldo. "É o nosso ídolo e é um exemplo para todos", sublinhou Rodrigo, que aproveitou a ocasião para dar conselhos ao irmão de forma trilhar o caminho até à equipa A dos verdes e brancos. "Primeiro, na tua idade, tens de te divertir, ser feliz, trabalhar e fazer o teu caminho. Depois, à medida que ficas mais velho, vais tendo mais responsabilidades. A partir daí já estás num patamar em que tens de levar isto a sério, ir à escola. Tens de ser feliz e divertir-te", vincou."Temos de saber o peso que é vestir a camisola do Sporting quando entramos em campo, seja na equipa A, na equipa B, nos sub-19, nos sub-14 ou nos sub-15. Todos os que jogam no Sporting têm de saber que é um peso muito grande, uma responsabilidade. Para ti, como és mais novo e como lidas com miúdos da tua idade, é uma responsabilidade ainda maior", reforçou o avançado da equipa B, que ainda tem fresca na memória a estreia pela equipa principal, então a 9 de março de 2022, no terreno do Manchester City, em duelo dos oitavos de final da Liga dos Campeões. "É um momento que todos os jovens que estão no Sporting desejam. Foi um sonho, uma sensação de muita felicidade para família. Um orgulho. Resta dar continuidade", rematou.