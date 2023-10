Clube de Portugal nas bancadas: 51 núcleos do Sporting vão estar representados esta noite em Alvalade

O Sporting-Arouca da 8.ª jornada da Liga, com início marcado para as 20h30, será um jogo especial para muitos adeptos leoninos de fora de Lisboa.No dia em que os sócios decidem, em Assembleia Geral , a introdução do voto eletrónico à distância – uma medida que pretende dar aos associados que vivem mais longe da capital o mesmo direito de voto dos restantes – o jogo será dedicado aos núcleos e no total haverá 51 representados nas bancadas de Alvalade.1 Alcácer do Sal2 Alcanena3 Alcântara4 Alcobaça5 Alcochete6 Almoçageme7 Almodôvar8 Arganil9 Barcelos10 Batalha11 Beja12 Benedita13 Braga14 Brasfemes15 Caldas da Rainha16 Castelo Branco17 Castro Verde18 Covilhã19 Elvas20 Entroncamento21 Estarreja22 Estremoz23 Galveias24 Granja25 Loures26 Mangualde27 Marco Canaveses28 Marinha Grande29 Matosinhos30 Mealhada31 Minde32 Miranda do Douro33 Mirandela34 Montemor35 Moura36 Nazaré37 Pereira38 Portalegre39 Portimão40 Reguengos41 Rio Maior42 Santa Comba Dão43 Seixal44 Sesimbra45 Setúbal46 Solar do Norte (Porto)47 Viana Castelo48 Vila do Conde49 Vila Velha de Rodão50 Vila Viçosa51 Viseu