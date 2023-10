Coates celebra 33.º aniversário e recebe mensagens especiais: «Parabéns capitas! Sempre juntos!»

Era apenas um jovem adulto, de 25 anos, quando em janeiro de 2016 trocou, primeiro por empréstimo, o Sunderland pelo Sporting; hoje, e volvidos mais de 7 anos, é um dos principais pilares do futebol do clube, capitão e futebolista com 334 jogos oficiais de leão ao peito, além dos 31 golos marcados durante este período. Falamos de Sebastián Coates, o patrão uruguaio que celebra hoje o seu 33º aniversário, merecendo, por isso, um abraço do tamanho do universo... verde e branco!Além dos familiares e amigos mais chegados, Seba também partilhou nas suas redes sociais algumas das mensagens com que foi brindado durante este sábado, com destaque para as que vieram dentro do grupo comandado por Rúben Amorim."Parabéns capitas! Sempre juntos!", atirou Pote no seu Instagram, rede onde também o compatriota Franco Israel prestou homanagem, com um "Feliz cumple, capitán!". Outro 'celeste', no caso Ugarte, provocou o central, desejando-lhe um bom... 37º aniversário, com direito a resposta e a garantia de Coates que ainda está nos 29! Boa disposição em dia de festa! O Sporting, claro, também não se esqueceu da sua referência.