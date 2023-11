Coates cumpriu o jogo 342 pelo Sporting: «Nunca esperei atingir esta marca»

Sebastián Coates cumpriu o jogo 342 com a camisola do Sporting frente ao Dumiense e, no final, admitiu o "orgulho" por tudo o que tem conseguido ao serviço do clube, embora realce que o mais importante são os objetivos coletivos."Estou feliz. A verdade é que, desde que cheguei, nunca esperava atingir esta marca, mas fico contente. Tive também a oportunidade de falar com Anderson (Polga), que para mim e para o clube foi um exemplo. Da parte dele quero agradecer-lhe, foi ele que fez tudo para contatar comigo e demonstrou ser uma pessoa com uma humildade tremenda. Estou aqui há muitos anos, meus filhos também são adeptos do clube e vibram com os jogos, tal como a família. Faz parte da minha vida e será sempre um orgulho estar dentro do clube. Mas obviamente, como sempre digo, agradeço pelas marcas pessoais, prefiro atingir objetivos de grupo", afirmou o central uruguaio de 33 anos, à Sporting TV, garantindo que a equipa encara a Taça de Portugal com o máximo de seriedade."Sim, nós falámos antes disso. Já noutros jogos não começámos muito bem, até sofremos um golo nos primeiros minutos, mas hoje tínhamos que mostrar que, independentemente do rival, temos sempre de fazer o mesmo trabalho dentro de campo, por respeito ao rival e aos nossos adeptos."