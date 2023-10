Coates e o processo de renovação com o Sporting: «Depois veremos mas ainda é muito cedo para falar»

Com o final de contrato com o Sporting à porta (termina esta época), Coates foi convidado a comentar em que estado está o processo de renovação com o clube leonino. Em declarações à Sport TV, o capitão dos leões, que esta quinta-feira foi fundamental ao apontar o golo da equipa no empate (1-1) frente ao Raków, na fase de grupos da Liga Europa, assumiu que este não é o momento ideal para abordar essa questão.





"Acho que foi um jogo difícil porque ficamos com um a menos quase 80 minutos, num relvado que estava difícil também. Conseguimos marcar na primeira parte e depois era normal que eles viessem atacar. Não era o que queríamos, obviamente queríamos os 3 pontos mas há que valorizar o ponto que levamos pelas circunstâncias", começou por dizer o defesa.

Vermelho

"Não vi ainda muito bem, só o que vi dentro de campo, mas não me pareceu que tenha tido intenção de pisar o adversário. O adversário fica com o pé atrás e o Viktor, com o movimento que estava a fazer, pisa-o. Mas são decisões e às vezes há que aceitá-las dentro de campo. Foi isso que fui perguntar ao árbitro, o que lhe tinha parecido."

Boas perspetivas em relação ao apuramento?

"A expectativa é sempre a mesma, tentar ganhar. Mas hoje já estamos a pensar no jogo que vamos ter na segunda-feira frente ao Boavista, que vai ser muito difícil. Temos de nos focar em recuperar, em descansar, que é muito importante para todos nós."

Novidade sobre processo de renovação?

"Não, ainda é um tema do qual não vou falar. Tenho contrato com o clube. Como todos sabem estou muito contente aqui. Se quero continuar? Como disse, estou muito contente, todos sabem, mas depois veremos mas ainda é muito cedo para falar. Estou focado no próximo jogo. Depois se verá", terminou.