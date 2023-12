Coates em tratamento no treino do Sporting

Afastado do jogo com o FC Porto por lesão muscular, Coates realizou apenas tratamento esta terça-feira na Academia. O defesa-central, de 33 anos, apresentou mialgias na coxa esquerda, que o impediram de fazer parte das opções para o clássico.Segundoapurou, os leões ainda aguardam o resultado de exames complementares no sentido de poderem determinar o problema, em concreto, que está na origem das dores musculares e a gravidade do mesmo. Ainda assim, é possível desde já antecipar que Coates falhará também o jogo com o Tondela, no próximo sábado, a contar para a Taça da Liga.Tal como Coates, no treino desta terça-feira Fresneda e St. Juste realizaram apenas tratamento. Os jogadores mais utilizados contra o FC Porto fizeram trabalho de recuperação e os restantes trabalharam normalmente no relvado.A equipa de Rúben Amorim vai gozar um dia de folga e regressa ao trabalho na quinta-feira de manhã, de olhos postos na visita a Tondela.