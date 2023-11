Coates: «Expulsão de Inácio obviamente que complicou as coisas»

Coates não escondeu o sabor amargo pela derrota () do Sporting frente ao Benfica nos minutos finais do dérbi disputado este domingo na Luz.Em declarações no final da partida à BTV, o capitão dos leões assumiu que a expulsão de Gonçalo Inácio foi determinante, salientando que, ainda assim, a equipa deveria ter segurado a vantagem no marcador até final. "Acho que na primeira parte estivemos bem, tivemos a bola, talvez em alguns momentos tivemos alguma pressa. Na 2.ª parte começámos bem o jogo, tivemos a expulsão do Inácio, que obviamente complicou as coisas. Aguentámos até aos 90 minutos, não deu. A realidade é que talvez o jogo se tenha tornado mais difícil e devíamos ter segurado os três pontos", começou por dizer o experiente defesa-central do Sporting."Tentar fazer tudo para segurar a vitória. Sofremos numa bola parada, obviamente que é difícil com a um a menos. É complicado, mas continuamos em primeiro lugar, temos de continuar a trabalhar e falta muito campeonato.""Continuamos em primeiro lugar e temos que continuar a trabalhar, falta muito. Se ganhássemos o jogo também faltava muito. Temos de continuar a trabalhar", terminou.