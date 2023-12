Coates falha o Sporting-FC Porto

Sebastián Coates vai falhar o Sporting-FC Porto desta noite. A notícia foi avançada pela CMTV e confirmada por. O capitão leonino está lesionado e desfalca a sua equipa no clássico da 14.ª jornada da Liga Betclic, que arranca às 20h15 em Alvalade.O central, de 33 anos, será agora reavaliado pelo departamento médico para que seja possível apurar o período de paragem a que estará sujeito. De resto, Coates estava apontado à titularidade no trio de centrais, na companhia de Diomande e Gonçalo Inácio, pelo que Rúben Amorim tem um problema em mãos na defesa para resolver a poucas horas do embate com os azuis e brancos.