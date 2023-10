Coates: «Jogámos fora e pelas circunstâncias há que valorizar este ponto»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Coates foi o autor do único golo do Sporting no empate (1-1) desta quinta-feira frente ao Raków, em jogo a contar para a fase de grupos da Liga Europa.





Em declarações no final da partida à SIC Notícias, o defesa-central uruguaio sublinhou as dificuldades que a equipa teve ao jogar desde muito cedo com menos um jogador, face a expulsão de Gyökeres.

"Não sei se correu tão mal. Obviamente não tínhamos na cabeça que iam expulsar o Viktor e é muito difícil jogar com um a menos durante tanto tempo e há que valorizar este ponto. Soube que o outro jogo ficou empatado, por isso temos as mesmas possibilidades que tínhamos antes, depende de nós. Mas, como disse, não sei se correu tão mal pelas circunstâncias do jogo", começou por dizer o capitão dos leões.

O Sporting não deveria ter feito mais por ser superior ao Raków?

"Na teoria pode ser, na prática às vezes acontecem estas situações. Jogámos quase 80 minutos com um a menos e no futebol é difícil jogar com um a menos. Tivemos oportunidades para marcar e o adversário também. Jogámos fora e pelas circunstâncias, há que valorizar este ponto. Obviamente que vínhamos para ganhar, mas depois do que aconteceu, é difícil."

Rakow teve muito mais bola do que o Sporting devia permitir?

"É difícil fazer uma análise com um a menos. Conseguimos fazer o golo, depois logicamente que ia ser difícil e eles iam tentar atacar mais, com a um a mais. O campo também era difícil e talvez noutras circunstâncias pudéssemos jogar de outra forma. Foi o que aconteceu e tivemos de nos adaptar a isso. Acho que o fizemos de uma boa forma. Eles criaram possibilidades na reta final, mas de resto foi um jogo equilibrado."