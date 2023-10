Coates lamenta 1.ª parte: «Tivemos 45 minutos maus e isso fez a diferença»

Sebastián Coates admitiu que o Sporting esteve mal na primeira parte diante da Atalanta, que venceu em Alvalade (1-2), na 2.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa. À Sport TV, o capitão leonino refere que no regresso dos balneários a equipa já conseguiu jogar de acordo com as suas ideias.

"Não entrámos da melhor maneira na 1ª parte. Tivemos muita pressa de chegar à frente e não chegar da forma como vínhamos fazendo. Também a forma como nos marcaram homem a homem não ajudou. Na 2ª parte tivemos mais calma e paciência com bola. Também eles não pressionaram tanto como estavam a fazer. Temos de estar tranquilos e manter a confiança que tínhamos antes deste jogo. O futebol é assim: tivemos 45 minutos maus e isso fez a diferença, mas temos trabalhado bem e há muito trabalho pela frente para continuar a ganhar", começou por dizer o central, que entrou no arranque da segunda parte.

"Surpreendidos? Não, estudámos como jogavam. Jogam muito homem a homem e talvez tenhamos tido muita pressa na 1ª parte. Tivemos oportunidade de Geny e Marcus na 2ª parte para empatar o jogo. Há que continuar. Temos de descansar e pensar que vamos fazer as coisas bem", acrescentou.



Questionado sobre se esta derrota, por ser a primeira a nível oficial esta época, poderá pesar, Coates garantiu que não: "Temos muito trabalho pela frente e há que acreditar na equipa e nos jogadores que temos. Há que estar tranquilo e descansar para um jogo importante no domingo. 1º lugar do grupo? Acho que é muito cedo para falar da qualificação ou de ficar em 1º. Temos de pensar no Arouca, que é o adversário que se segue."