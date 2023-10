Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Como têm rendido os emprestados do Sporting? Do sucesso de Fatawu ao eclipse de Tanlongo e Sotiris Caso época terminasse agora, o ganês poderia ficar a título definitivo no Leicester; já outras apostas têm somado poucos minutos





• Foto: Rui Minderico