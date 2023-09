Comportamento do público e pirotecnia valem multa ao Sporting

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) publicou esta quinta-feira o mapa de castigos referente à 6ª jornada da Liga Betclic, com o Sporting a ser obrigado a pagar uma multa que supera o valor de 5 mil euros. Mais concretamente, o emblema de Alvalade terá de desembolsar 5.814 €, na sequência da receção ao Rio Ave, na passada segunda-feira, no Estádio José Alvalade.Tal montante da sanção tem por base o comportamento do público em Alvalade, bem como a utilização de pirotecnia ao longo do encontro. Em termos práticos, de acordo com a publicação do CD, o Sporting pagará, desde logo, 714 euros devido ao comportamento inadequado por parte dos adeptos leoninos, com o órgão da FPF a defender que foi entoado o cântico "Benfica é merda", conforme relatado pelo delegado ao jogo, uma situação que terá ocorrido "aos sete minutos da segunda parte, na Bancada Topo Norte, setor A17". Ainda assim, na realidade, o cântico entoado nesse momento acabou por ser "A Liga é merda", ao contrário do que é referido pelo relatório do CD.Além disso, a maior fatia das multas que o Sporting terá de pagar deve-se à utilização de pirotecnia. Nesse âmbito, a "utilização de engenhos explosivos ou pirotécnicos" - nomeadamente no setor A14 "um petardo às 20:17; um flashlight às 20:17; outro flashlight às 20:20; um petardo às 20:43; um petardo às 20:44, um flashlight às 21:31; e outro flashlight às 21:54" - originaram uma multa de 5 mil euros.