Comportamento dos adeptos vale multa superior a 16 mil euros para o Sporting

O Sporting venceu pela margem mínima (2-1) na recente visita ao Portimonense, no campeonato, mas acabou também por sair prejudicado em termos financeiros devido ao comportamento dos adeptos nas bancadas do recinto em Portimão. De acordo com o mapa de castigos publicado esta quinta-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o emblema de Alvalade terá de desembolsar mais de 16 mil euros (16.700 euros para ser rigoroso) devido ao comportamento dos fãs visitantes na partida do Algarve.Segundo o documento, as sanções resultantes nesse aspeto da visita dos verdes e brancos a Portimão prendem-se com duas situações. Em primeiro lugar, na sequência do arremesso de artefactos pirotécnicos, numa situação que levou à interrupção momentânea do jogo na fase inicial, o Sporting é obrigado a pagar a maior fatia da multa, mais concretamente 12.240 euros. "Ao minuto 3, foram arremessados 4 flashlight da bancada central nascente lateral norte pelos adeptos com adereços alusivos à equipa B , para o retângulo de jogo não tendo atingidoninguém. O jogo esteve interrompido 1 minuto", revela o documento.Por sua vez, outra fatia das multas recebidas pelo clube leonino tem por base outros momentos em que foram utilizados engenhos pirotécnicos. Tal situação resultou numa sanção no valor de 4.460 euros.