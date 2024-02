Cónego Diomande

Consagrado campeão africano de seleções com as cores do seu país, a Costa do Marfim, que na final da CAN bateu a Nigéria de José Peseiro por 2-1, Diomande está a viver horas de festa... que o tiram da deslocação do Sporting a Berna, onde quinta-feira defronta o Young Boys em jogo da primeira mão do playoff da Liga Europa.

Ontem, o central dos leões, de 20 anos, utilizou as redes sociais para mostrar os momentos que passou com os seus nas ruas da capital Abidjã, pejada de fãs que quiseram prestar homenagem aos elefantes, que triunfaram contra a maioria das ‘odds’. Ousmane não vai à Suíça, mas chegará nos entretantos, devendo colocar-se à disposição de Rúben Amorim para o duelo da jornada 22 da Liga, segunda-feira, quando o Sporting visitar Moreira de Cónegos (20h15).