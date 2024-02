Conselho de Disciplina da FPF absolve Sporting, João Pereira e Tiago Teixeira

O Sporting e os seus técnicos João Pereira e Tiago Teixeira foram absolvidos de uma queixa apresentada pelo Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF). Segundo esta associação, o clube de Alvalade tem a orientar a equipa de sub-23 João Pereira quando o técnico não possui qualificações para tal (nível 2), apresentando na ficha de jogo como treinador principal Tiago Teixeira (nível 4). A Secção Não Profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo disciplinar já na presente época (setembro), tendo entretanto resultado na absolvição dos três visados por unanimidade, um acórdão datado do passado dia 2 de fevereiro.De acordo com a ANTF, na base da queixa está a ação de João Pereira nos jogos da equipa de sub-23 frente a Portimonense (c), Benfica (f), Santa Clara (c), Farense (c), Mafra (c), Estoril (f) e Estrela da Amadora (f). Em todas estas partidas, Tiago Teixeira surgia na ficha como treinador principal mas, nas imagens televisivas, era possível verificar João Pereira a dar indicações aos jogadores. A ANTF também colocou em causa o facto de João Pereira, alegadamente, auferir o dobro do vencimento de Tiago Teixeira.Estas acusações foram rebatidas pelo departamento jurídico dos leões que destacou a liberdade que Tiago Teixeira tem "para delegar funções", justificando assim o comportamento de João Pereira no banco. No processo disciplinar foi ainda ouvido o jogador Rafael Besugo, que assinalou que na equipa técnica existem "vários treinadores que têm várias funções", informando ainda que nas bolas paradas "é o míster José Caldeira que dá instruções".Após ouvir as partes, a Secção Não Profissional do Conselho de Disciplina da da Federação Portuguesa de Futebol tomou a decisão de ilibar os três acusados, por unanimidade. Recorde-se que, no seu primeiro ano no Sporting, Rúben Amorim também foi alvo de participações por parte da ANTF quando ainda não tinha concluído o Nível 4 do curso de treinadores, um obstáculo que não o impediu de sagrar-se campeão nacional em Alvalade, na época 2020/21.