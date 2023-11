Conselho de Disciplina passa nova fatura pesada ao Sporting: mais de 14 mil euros em multas e 9.500 só em pirotecnia

São 14.303 euros em multas, ou 14.609 euros se juntarmos Hugo Viana à fatura : o Conselho de Disciplina voltou a ter mão pesada com o Sporting, em resultado de ocorrências no jogo da jornada passada com o Estrela da Amadora, em Alvalade.A maior fatia do bolo, conforme se percebe pelo mapa de castigos sumários publicado na tarde desta quinta-feira, está relacionada com o "uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos", totalizando 9.560 euros. A saber, pela deflagração de 7 potes de fumo, 5 tochas incandescentes, 6 flashlights e 2 petardos.Pela entrada no estádio de tarjas "com dimensões superiores à legalmente permitida" a SAD leonina foi condenada a pagar 1.275 euros. Em causa estão dois tifos com as mensagens ‘Per Firenze’ e ‘Forza Ragazzi DUXXI’, ambos exibidos fora da ZCEAP.Curiosamente, como se depreende da informação disponível, a multa foi aplicada… a olho, sem que tenha sido determinada a dimensão exata das referidas tarjas, como descreve o próprio relatório do delegado da Liga e "demais esclarecimentos prestados pelo próprio". "No âmbito dos esclarecimentos solicitados cumpre informar que, não sendo possível aferir a dimensão exata das tarjas referidas, as mesmas teriam medidas superiores às regulamentas (1m x 1m)", lê-se no mapa de castigos sumários.De resto, o Sporting foi ainda multado em 1.530 euros por ter feito uma "ativação comercial" de um patrocinador "no círculo central do relvado, com recurso a um sofá de esferovite (com 3 metros de altura), um rádio de esferovite ( com 2 metros de altura) e uma porta do mesmo material (com 3 metros de altura), no período após o final do aquecimento dos jogadores e durante a entrada das equipas em campo." "Ação esta que tinha sido solicitada à Liga Portugal e indeferida. Mais se informa que a referida ação não condicionou o início do jogo", explica o delegado ao jogo, citado pelo Conselho de Disciplina.Os cânticos "Benfica é m****" e "Quem não salta é lampião", entoados durante a flash interview e nos instantes finais do jogo, custaram aos cofres leoninos mais 714 euros. A fatura fica completa com 1.224 euros de multa por um atraso de 3 minutos no início da 2.ª parte.