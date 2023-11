Conselhos aos jovens e espaço que "precisa urgentemente de renovações": alemães conheceram Academia do Sporting

A 'Sportschau', revista alemã do foro desportivo, esteve em Lisboa e realizou uma reportagem sobre o sucesso das formações do Sporting e do Benfica. No caso dos leões, viu a Academia Cristiano Ronaldo abrir-lhe as portas e conheceu os cantos à "mais velha academia do seu género em Portugal"."Foi pioneira de um projeto que o Benfica, FC Porto e Sp. Braga subsequentemente copiaram", começaram por escrever, apontando, contudo, que "infelizmente" os verdes e brancos foram "ultrapassados" pelos rivais. "Conseguimos sentir o cheiro a futebol no espaço - mas precisa urgentemente de renovações. O plástico num campo de relva artificial está a enrolar-se, um campo coberto foi temporariamente convertido num ginásio com halteres e pesos, e as instalações sanitárias precisam de azulejos novos", reforçam.Primeiras impressões à parte, os alemães estiveram à conversa com João Santos, treinador dos sub-16, que explicou algumas das traves-mestras do projeto do clube na área da formação. "Identificamos os jogadores nos quais estamos interessados o mais cedo possível para serem desenvolvidos de forma gradual. Os jogadores devem sentir-se como parte de uma família. Formar um sentido de comunidade é uma importante parte do ADN do Sporting", enalteceu o responsável.Apesar de os "resultados e estatísticas positivos" darem forma ao trabalho que é efetuado diariamente na Academia, o técnico das camadas jovens sublinha que esse não é o principal objetivo. "O treino indivual dos jogadores é o mais importante. Participamos em vários torneios ao redor do mundo com as nossas equipas. Isto alarga os horizontes dos jogadores. Mais tarde, quando se tornarem profissionais, já terão muita experiência acumulada", rematou.