«Contamos com o teu apoio!»: Sporting vai arrancar venda de bilhetes para Vila do Conde

Esta quarta-feira, a partir das 16 horas, o Sporting dará o pontapé de saída na venda de bilhetes para a deslocação a Vila do Conde, casa do Rio Ave, em jogo da 23ª jornada da Liga, no domingo (20h30).O processo será exclusivo para sócios - ingressos com preço unitário de 13 euros - e cada cartão, com a quota mínima de janeiro deste ano, permite a compra de um bilhete para a zona indicada abaixo. "Contamos com o teu apoio, em todos os momentos e em todo o lado!", sublinham os verdes e brancos.20 FEVEREIRO - terça-feira das 16h00 às 19h59Lugares de Leão + Sócios Vitalícios com Gamebox 2023/202420 FEVEREIRO - terça-feira das 20h00 às 23h59Sócios com Gamebox 20 Anos21 FEVEREIRO - quarta-feira das 00h00 às 11h59Sócios com Gamebox entre 17 e 19 anos21 JANEIRO - quarta-feira das 12h00 às 15h59Sócios com Gamebox entre 14 e 16 anos21 FEVEREIRO - quarta-feira das 16h00 às 19h59Sócios com Gamebox entre 11 e 13 anos21 FEVEREIRO - quarta-feira das 20h00 às 23h59Sócios com Gamebox entre 8 e 10 anos22 FEVEREIRO - quinta-feira das 00h00 às 11h59Sócios com Gamebox entre 5 e 7 anos22 FEVEREIRO - quinta-feira das 12h00 às 15h59Sócios com Gamebox entre 1 e 4 anos22 FEVEREIRO - quinta-feira a partir das 16h00Sócios sem lugar anual em 2023/2024