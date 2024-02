Continuam as mudanças no Estádio José Alvalade: exterior ainda mais verde

Nos últimos meses, o Sporting tem vindo a proceder a algumas remodelações no que diz respeito às instalações do Estádio José Alvalade, num processo que está inserido no plano de mudança para a nova era do emblema verde e branco, e, desta feita, realiza trabalhos na parte exterior do recinto.Tal como demonstram as imagens publicadas nas redes sociais por adeptos leoninos, existem já trabalhadores a pintar novamente as zonas adjacentes e por cima do Multidesportivo pertencente ao Estádio José Alvalade, isto depois de já terem sido retirados na totalidade os azulejos e padrões que cobriam as paredes da parte de fora do Estádio José Alvalade.Esta fase pressupõe tanto a pintura de verde das colunas como das paredes do exterior do recinto. Recorde-se que, além da reconfiguração do Estádio José Alvalade na parte de fora, a direção do Sporting já garantiu igualmente a remodelação nos espaços interiores, neste caso em relação às cores das cadeiras para verde, bem como dos corrimões em cinzento.