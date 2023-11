Adeus amarelo



(foto recebida por whatsapp) pic.twitter.com/PEV0FEbJI7 — Francisco Alves da Silva (@alvesdasilva01) November 28, 2023

As obras prosseguem no Estádio José Alvalade e, após a remoção da quase totalidade dos azulejos que até permitiu ao artista urbano Daniel Eime pintar um mural com o rosto de José Alvalade, há a registar uma nova fase com as pinturas.O amarelo dá agora lugar ao verde, um melhoramento também já efetuado no interior do recinto onde até as antigas cadeiras multicolores foram substituídas por assentos novos... naturalmente verdes.