Corrida aos bilhetes em Tondela: receção ao Sporting gera expetativa

09:00 em Tondela e já estava assim a fila para a venda de bilhetes para o jogo frente ao @SportingCP



O Sporting visita este sábado o Tondela, em partida da 3ª jornada do grupo C da Allianz Cup, com o encontro a gerar expetativa também entre os adeptos na zona de Viseu. Tal como atesta a fotografia anexa a esta peça, já esta quarta-feira começaram a gerar-se filas assinaláveis no Estádio João Cardoso, com os fãs a posicionarem-se para garantir um ingresso na Loja do Tondela.Recorde-se que, numa primeira fase, o Tondela colocou à venda bilhetes exclusivamente a sócios do clube viseense a partir de segunda-feira, numa venda que foi agora alargada a partir desta quarta-feira para o público em geral. Os ingressos para o público têm um valor fixado de 15 euros. A expetativa da direção do emblema da 2ª Liga é, de resto, que a receção ao Sporting conte com casa cheia.Além disso, relativamente aos leões, o clube de Alvalade ainda não colocou à venda para os seus sócios e adeptos os bilhetes a que tem direito para a visita do Tondela, sendo que tal cenário deve suceder nos próximos dias. A equipa orientada por Rúben Amorim visita o Tondela no sábado, em jogo da 3ª jornada do grupo C da Allianz Cup, e basta um empate aos verdes e brancos para garantir o acesso à 'final four' da competição.