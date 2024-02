Criança imita celebração de Viktor Gyökeres e deixa avançado 'derretido'

Antes do apito inicial do jogo entre Sporting e Young Boys, a contar para a 2.ª mão do playoff da Liga Europa, vários adeptos leoninos tiveram a oportunidade de conhecer Viktor Gyökeres. Uma das crianças, encantada por poder conhecer o avançado sueco, imitou a sua já mítica celebração, deixando o jogador ‘derretido’.Recorde-se que Viktor Gyökeres marcou o único golo do Sporting na partida e falhou um penálti aos 56 minutos.