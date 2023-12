Da exigência na alimentação ao afinco total até no... português: Gyökeres dá cartas dentro e fora de campo

Além daquilo que empresta à equipa, a postura de Gyökeres dentro da Academia é um dos aspetos que Rúben Amorim mais aprecia no seu jogador: dos primeiros a chegar, prima pela exigência na alimentação e trabalho extra – de ginásio –, para estar sempre disponível, às ordens do seu treinador. E sublinha essa vontade, inclusive... na sala de aulas, onde está a aprender Português em conjunto com outros elementos do plantel, como Hjulmand.Segundo conseguimos apurar, o internacional sueco já se consegue expressar na nossa língua com propriedade, sobretudo em situações de campo; e Amorim aproveita para lhe devolver indicações no mesmo idioma. É um profissional de mão cheia que promete continuar a ser preponderante a verde e branco.