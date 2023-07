Dani admitiu no podcast 'Final Cut' que "pensaria seriamente" num convite do Sporting para ocupar um cargo de dirigente desportivo. "Pensaria seriamente nisso. Hoje em dia vou pensar seriamente em qualquer convite, apesar do amor que tenho pela televisão. Como disse o Luís Castro quando saiu do Botafogo, é importante pensar sobre essas solicitações. Mas a resposta vai depender muito da minha vida familiar, se as minhas filhas estarão preparadas para eu sair ou não. Viajar é algo que não quero agora", explicou o antigo jogador dos leões, que é agora comentador desportivo.Por causa das filhas, Dani explica que não podia ter a vida do "amigo" Rui Pedro Braz, diretor desportivo do Benfica, que de resto elogiou. "Ligo-lhe e diz-me que está na China, passado 10 horas está no Brasil... Acho o Rui Pedro Braz fantástico, tem qualidades humanas e profissionais que auguram uma carreira de muito sucesso no mundo do futebol. Tem as características para aquilo. Sabe perfeitamente quando as pessoas estão a ser honestas com ele, quando merecem a sua atenção, quando tem de dizer não ou sim. Está preparadíssimo para o mundo do futebol."O antigo extremo analisou também o momento do Sporting: "O maior desafio do Sporting é conseguir encontrar a estabilidade que lhe permita subir dois ou três degraus para poder atacar os objetivos. Para isso é preciso estabilidade financeira, além de conseguir encontrar também uma estabilidade no seio do sucesso, nos patamares de cima. Os altos e baixos são terríveis. É muito frustrante não saber o que pode acontecer amanhã com o Sporting. Gostava de poder olhar para o Sporting e dizer todos os dias 'vai ganhar, vai jogar bem, há confiança'. Às vezes olho para um jogo e digo que não sei se vai correr bem e esse pensamento tem de deixar de existir. O Sporting tem de dar aos seus adeptos a confiança necessária para a derrota ser anomal. Os adeptos também têm de pensar que leva algum tempo, tem de haver alguma paciência, há que dar espaço às pessoas para fazem o seu trabalho. Mas do outro lado tem de se fazer com que o sucesso faça parte do dia a dia."