Dani pede estabilidade: «É frustrante não saber o que pode acontecer amanhã com o Sporting»

Dani considerou no podcast 'Final Cut' que o Sporting precisa de ter mais estabilidade. O antigo extremo entende que os atuais dirigentes precisam de tempo, mas salienta que o clube "tem de dar aos seus adeptos a confiança necessária para a derrota ser anomal"."O maior desafio do Sporting é conseguir encontrar a estabilidade que lhe permita subir dois ou três degraus para poder atacar os objetivos. Para isso é preciso estabilidade financeira, além de conseguir encontrar também uma estabilidade no seio do sucesso, nos patamares de cima. Os altos e baixos são terríveis. É muito frustrante não saber o que pode acontecer amanhã com o Sporting. Gostava de poder olhar para o Sporting e dizer todos os dias 'vai ganhar, vai jogar bem, há confiança'. Às vezes olho para um jogo e digo que não sei se vai correr bem e esse pensamento tem de deixar de existir",. explicou o antigo extremo leonino."O Sporting tem de dar aos seus adeptos a confiança necessária para a derrota ser anomal. Os adeptos também têm de pensar que leva algum tempo, tem de haver alguma paciência, há que dar espaço às pessoas para fazem o seu trabalho. Mas do outro lado tem de se fazer com que o sucesso faça parte do dia a dia", acrescentou.