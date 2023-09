Daniel Bragança: «Melhor reforço? A custo zero»

Daniel Bragança foi o porta-voz da equipa do Sporting na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Sturm Graz, que decorreu esta quarta-feira. O médio mostrou-se otimista para o jogo de quinta-feira, diante dos austríacos, mas não escondeu que espera dificuldades."Esperamos um adversário muito competitivo, confortável a jogar em casa, mas preparámos bem o jogo e o míster deu-nos todas as ideias para vencer - queremos colocá-las em campo", sublinhhou.O jovem médio falou ainda sobre a sua situação pessoal, após ter estado parado durante 10 meses por uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. "Tem sido bastante agradável para mim, depois de um ano parado e muito difícil. Uma pré-época mais difícil em termos de dores, mas já ultrapassadas. Sinto-me bastante bem, pronto para o que aí vem", vincou, admitindo que a lesão foi um momento importante para "crescer, física e mentalmente".Questionado sobre as palavras de Amorim sobre ser "o melhor reforço", Bragança comentou: "O melhor... Fui a custo zero! Foi uma motivação para mim depois de um ano difícil. Tivemos várias contratações de grande qualidade e o importante é termos, sim, um grupo de grande qualidade, com todos preparados para jogar".Bragança falou ainda sobre a elevada concorrência que existe no plantel dos leões, defendendo que é algo que vê como positivo e que encara com bons olhos."Encaro sempre da melhor maneira. Já estive aqui noutros anos com outros grandes jogadores. A competitividade serve para crescermos, para estar ao nosso melhor nível - pois só assim podemos jogar".